IMAGO / Pedro Rocha Na zdjęciu: Angel Di Maria

Di Maria nie przedłużył kontraktu z Juventusem

Argentyńczyk latem dołączył do Benfiki Lizbona

Teraz mistrza świata zdecydowanie odniósł się do zachowania władz klubu i trenera

Di Maria ma żal do osób decyzyjnych w Juventusie?

Angel Di Maria dołączył do Juventusu zeszłego lata jako wolny zawodnik z Paris Saint-Germain, podpisując roczny kontrakt z opcją przedłużenia. Jednak po 40 występach, w których zdobył osiem bramek i siedem asyst, reprezentant Argentyny odszedł z klubu, Ani Bianconeri, ani zawodnik nie byli najwyraźniej zainteresowani przedłużeniem swojej relacji na kolejny rok.

– To był bardzo trudny rok dla klubu. Nigdy do końca nie rozumiałem, co wydarzyło się w trakcie sezonu. Kiedy nadarzyła się szansa na grę, starałem się zrozumieć i wykonać swoje obowiązki – przyznał Di Maria.

Po odejściu Di Maria ostro skrytykował przedstawicieli klubu, a także trenera Allegriego. – Odbyłem wiele spotkań z dyrektorami Juve i nie był to to, o czym rozmawiałem z trenerem. Czasami zdajesz sobie sprawę, że słowa nie są zbyt wiele warte.

Argentyńczyk mógł trafić do Arabii Saudyjskiej, ale zdecydował się na powrót do Benfiki Lizbona. – Otrzymałem wiele telefonów z Arabii Saudyjskiej, to były szalone oferty, ale wybrałem sercem i wybrałem Benfikę.

