Cristiano Ronaldo ma kontrakt ważny z Juventusem do końca czerwca 2022 roku. Portugalczyk koncentruje się aktualnie na walce o Ligę Mistrzów. Niemniej wydaje się, że przyszłość zawodnika nie jest przesądzona.

CR7, czyli wzór do naśladowania

Cristiano Ronaldo w trakcie minionego weekendu strzelił dwa gole, dzięki czemu Juve pokonało Udinese Calcio 2:1. Tym samym Stara Dama wciąż liczy się w walce o miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Po tym starciu zawodnik potwierdził, że skupia się tylko na występach w turyńskiej drużynie.

Pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki jest o krok od strzelenia setnego gola w Juventusie. Aktualnie może liczyć na zarobki na poziomie 31 milionów euro rocznie. W każdym razie realny scenariusz zakłada, że piłkarz może zdecydować się na zmianę pracodawcy, z którym mógłby podpisać kontrakt na dwa lata z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Klubów zainteresowanych CR7 na pewno nie brakuje. Najbardziej zainteresowanym wydaje się obecnie Manchester United. Powrót Portugalczyka do ekipy z Old Trafford, w której grał w latach 2003-2009, mógłby być solidnym wzmocnieniem Czerwonych Diabłów.

Chętnych nie brakuje

Aby transakcja doszła do skutku, to zawodnik musiałby dojść do porozumienia z władzami Juventusu, co na pewno nie będzie proste. Dyrektor sportowy Starej Damy Fabio Paratici niejednokrotnie dawał do zrozumienia, że Ronaldo to nie tylko teraźniejszość Juve, ale też przyszłość tego zespołu.

Oczywiście dużo będzie zależało od wielkości oferty. Juventus, podobnie jak wiele innych czołowych klubów, nie ma najlepszej sytuacji finansowej. Gdyby zatem pojawiła się oferta nie mniejsza niż 30 milionów euro, to realne jest rozstanie Portugalczyka z turyńskim klubem.

Tymczasem z Madrytu płyną plotki o nieśmiałym zainteresowaniu Realu reprezentantem Portugalii. Chociaż prezydent Królewskich wydaje się nieprzekonany do odzyskania syna marnotrawnego.

