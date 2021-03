Cristiano Ronaldo ostatnio przez medialne doniesienia łączony był z powrotem do Realu Madryt. Portugalczyk podjął decyzję o przerwaniu milczenia po odpadnięciu z Ligi Mistrzów, zapewniając, że skupia się na dokończeniu sezonu w Juventusie.

Pogoń Ronaldo za sukcesami

Cristiano Ronaldo to w trakcie trwającej kampanii najskuteczniejszy piłkarz Juve. Portugalczyk ma kontrakt z włoskim klubem do końca czerwca 2022 roku. Ostatnio jednak pojawiły się głosy, że zawodnik latem może zmienić pracodawcę.

“Ważniejsze od liczby upadków w życiu jest to, jak szybko i z jaką siłą wracasz… Prawdziwi mistrzowie nigdy się nie łamią! Skupiamy się już na Cagliari, na walce w Serie A i na finale Pucharu Włoch. Na wszystkim, co jeszcze możemy osiągnąć w tym sezonie” – napisał Cristiano Ronaldo na łamach Instagrama.

“To prawda, że ​​przeszłość zwykle można znaleźć w muzeum. Na szczęście piłka nożna ma pamięć… Ja też. Historii nie da się usunąć, pisze się ją każdego dnia z wytrwałością, duchem zespołowym, wytrwałością i ciężką pracą, Ci, którzy tego nie rozumieją, nigdy nie osiągną sukcesu” – czytamy dalej.

Pasmo sukcesów w szeregach Królewskich

Najnowsze doniesienia hiszpańskich mediów dawały do zrozumienia, że Ronaldo latem chętnie wróci do Realu Madryt, a Juve miałoby sprzedać zawodnika za mniej więcej 25-30 milionów euro. 36-latek dołączył do zespołu z Turynu w 2018 roku za blisko 120 milionów euro. W Juventusie piłkarz miał wygrać przede wszystkim Ligę Mistrzów, na którą czeka się w Turynie od 1996 roku.

Tymczasem w Realu portugalski zawodnik wygrał cztery razy Ligę Mistrzów, a także dwukrotnie triumfował w rozgrywkach La Liga. W trakcie swojego dziewięcioletniego pobytu w ekipie ze stolicy Hiszpanii zaliczył 438 występów, w których zdobył 450 bramek.