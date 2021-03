Co powinien zrobić Juventus w sprawie Cristiano Ronaldo?

Juventus kupił Cristiano Ronaldo, aby wygrać Ligę Mistrzów. Cel ten do tej pory nie został zrealizowany i przyszłość Portugalczyka w Turynie stanęła pod znakiem zapytania. Co powinien zrobić klub i co powinien zrobić CR7 – zastanawiają się w specjalnym tekście dla SerieA.pl komentatorzy Eleven Sports Piotr Dumanowski i Dominik Guziak.

Tu nie chodzi o to, że Cristiano Ronaldo rozczarował Juventus. Sytuacja jest raczej odwrotna, ponieważ włoski klub nie zagwarantował odpowiedniej jakości wsparcia dla Portugalczyka. Nic dziwnego, ponieważ budżet Starej Damy nie jest studnią bez dna, a pensja CR7 pochłania znaczną jego część. Co za tym idzie, klub nie mógł pozwolić sobie na kolejne wielkie transfery, więc Ronaldo musi się zadowolić wsparciem ze strony Rodrigo Bentancura czy Adriena Rabiota, którzy, mówiąc delikatnie, mają spore wahania formy.

Cristiano Ronaldo wykręca świetne liczby w Turynie. Mimo 36 lat na karku, ciągle jest jednym z najlepszych zawodników na świecie, jednocześnie bardzo ambitnym. Dlatego też wścieka się po kolejnych niepowodzeniach w Lidze Mistrzów. Juventus w trzech kolejnych sezonach żegnał się z Champions League, odpadając nie z gigantami futbolu, a raczej z solidnymi europejskimi zespołami. Ajax Amsterdam, Olympique Lyon i FC Porto. No raczej nie jest to zestaw przyprawiający piłkarzy topowych drużyn o drżenie nóg.

Juventus wkrótce będzie musiał podjąć decyzję, co dalej. Klub sprowadzając Cristiano Ronaldo odniósł spory sukces marketingowy, ale kibice chcą także sukcesu sportowego w postaci triumfu w Lidze Mistrzów.

Cały tekst pt. “Liga Mistrzów tylko na Instagramie. Czy Juve powinno rozstać się z Cristiano Ronaldo?” przeczytacie na SerieA.pl.