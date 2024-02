"Nicola Zalewski nigdy nie wyrażał ochoty opuszczenia drużyny z Rzymu" - mówi Giovanni Ferro, menadżer Polaka na temat przyszłości 21-latka w ekipie AS Romy.

IMAGO / Photo Sport Pics Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Nicola Zalewski w ostatnim czasie stracił na pozycji w AS Romie

Spekulowano o możliwym wypożyczeniu Polaka

Teraz głos w sprawie przyszłości zabrał agent wahadłowego

Zostaje

Nicola Zalewski nie może jak na razie zaliczyć tego sezonu do udanych. Wahadłowy reprezentacji Polski dotychczas wystąpił w 23 meczach, ale z tego nazbierał raptem 1035 minut. Jednak po zmianie szkoleniowca Romy z Jose Mourinho na Daniele De Rossiego jego pozycja jeszcze mocniej spadła. Szczególny wpływ na to ma wypożyczenie do klubu z Wiecznego Miasta Angelino. Spekulowano, że 21-latek może zostać wypożyczony, ale teraz jego przyszłość skomentował agent Giovanni Ferro.

– Nicola Zalewski nigdy nie wyrażał ochoty opuszczenia drużyny z Rzymu. Można powiedzieć wręcz przeciwnie – jego celem zawsze było dążenie do jak najlepszych występów w Romie, której od dziecka jest kibicem. Teraz po zmianach w klubie na stanowisku trenera oczekują od Nicoli przeskoku jakościowego i zmiany zachowań. Granie bliżej bramki rywala to coś, na czym może tylko zyskać – powiedział menadżer Zalewskiego w rozmowie z “Numero-diez.com”.

