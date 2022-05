PressFocus Na zdjęciu: Bruno Henrique

City Group, spółka holdingowa, do której należy kilka drużyn piłkarskich, w tym Manchester City, zbliża się do zakończenia finalizacji przejęcia włoskiego Palermo. Temat pojawił się kilka tygodni temu, a obecnie coraz więcej wskazuje na to, ze negocjacje zakończą się pozytywnie.

Właściciele Manchesteru City chcą przejąć kolejny klub

City Group jest bliskie finalizacji rozmów w sprawie pozyskania Palermo

Według Di Marzio negocjacje zmierzają ku końcowi i zakończą się pozytywnie

City Group wejdzie w posiadanie kolejnego klubu

Sytuacji przyjrzał się jeden z najpopularniejszych włoskich dziennikarzy Gianluca Di Marzio, którego zdaniem rozmowy w sprawie przejęcia sycylijskiego klubu zmierzają ku końcowi. W ostatnich dniach miał nastąpić przełom, który sprawi, że w najbliższej przyszłości możemy być świadkami oficjalnych potwierdzeń tych doniesień.

City Group wysłało w czwartek wieczorem kilku emisariuszy na Stadio Renzo Barbera w Palermo, aby zobaczyć, jak tamtejszy klub mierzy się z Triestiną w meczu play-off Serie C. Fani sycylijskiej drużyny dobrze reagują na te doniesienia ustanawiając rekord frekwencji w trzeciej lidze w tym sezonie. Na czwartkowym spotkaniu pojawiło się ponad 30 tysięcy kibiców.

Holding posiada wiele klubów piłkarskich na całym świecie, a przede wszystkim jest właścicielem Manchesteru City. Ponadto ma udziały w Melbourne City, Montevideo City Torque i Troyes. Przejęcie byłoby dobrą wiadomością dla Palermo, ponieważ zapewniłoby stabilność i poważne wsparcie finansowe.

Palermo przez wiele lat było zespołem regularnie występującym w Serie A, aż do czasu spadku z najwyższej klasy rozgrywkowej w 2017 roku. Później w sycylijskim klubie było już tylko gorzej, aż do ostatecznego upadku w 2019 roku.

