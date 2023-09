IMAGO / Luciano Lima Na zdjęciu: Leonardo Bonucci

Leonardo Bonucci został skreślony przez Juventus tego lata

Doświadczony obrońca przeniósł się do Unionu Berlin

Teraz zdecydował się wyrazić głęboki żal wobec Starej Damy

Bonucci ma żal do Juventusu. Mówi o upokorzeniu

Juventus zdecydował się odstawić Leonardo Bonucciego na boczny tor. Klub przeprowadza wymianę pokoleniową, opierając się na bardziej perspektywicznych graczach. W rezultacie doświadczony obrońca przeniósł się do Unionu Berlin. Podczas rozmowy z serwisem Sportmediaset wyraził głęboki żal.

– To nieprawda, że ​​w październiku 2022 i lutym 2023 roku informowano mnie o chęci zakończenia związku po zakończeniu sezonu. Poczułem coś, czytając to w gazetach, aż do 13 lipca, kiedy Giuntoli i Manna przyszli do mnie do domu i poinformowali mnie, że nie będę już częścią składu Juventusu i że moja obecność na boisku utrudni rozwój drużyny – powiedział Bonucci.

– To było upokorzenie, którego doświadczyłem po ponad 500 meczach w czerni i bieli. Doceniam solidarność wielu zawodników, także obecnych, z Juventusu i innych drużyn. Wszyscy wyrazili współczucie dla lekceważącego zachowania – dodał.

