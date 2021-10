W rozgrywkach Serie A Fiorentina pewnie pokonała Cagliari Calcio 3:0. W drugiej potyczce Hellas Werona wygrał z Lazio Rzym 4:1. Wszystkie bramki dla gospodarzy zdobył Giovanni Simeone. W drużynie z Werony całe spotkanie rozegrał Paweł Dawidowicz.

ACF Fiorentina – Cagliari Calcio

ACF Fiorentina prowadziła z Cagliari Calcio 1:0 po golu Cristiano Biraghiego, który wykorzystał rzut karny. Na 2:0 podwyższył strzałem do pustej bramki Nicolas Gonzalez. Trzeciego gola dla klubu z Florencji zdobył Dusan Vlahović celnie egzekwując rzut wolny. Więcej bramek już nie padło.

Bartłomiej Drągowski (ACF Fiorentina) i Sebastian Walukiewicz (Cagliari Calcio) są kontuzjowani.

Hellas Werona – S.S. Lazio

Goście pewnie inaczej wyobrażali sobie to spotkanie. Do przerwy to rywale prowadzili 2:0. Najpierw Gianluca Caprari obsłużył dobrym podaniem Simeone, a ten celnie trafił z kilku metrów. Później napastnik gospodarzy pięknie przymierzył z dystansu. Straty zmniejszył Ciro Immobile.

Gospodarze odparli jednak atak rzymian. Kolejne dwa gole zdobył bowiem Simeone. Najpierw napastnik Hellas wykorzystał sytuację sam na sam. Potem Davide Faraoni dorzucił mu w pole karne, a Simeone celnie główkował. Gospodarze triumfowali zatem 4:1.