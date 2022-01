fot. PressFocus Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Juventus FC w niezwykłych okolicznościach pokonał AS Roma w meczu 21. kolejki Serie A. Stara Dama do 69 minuty przegrywała 1:3, a mimo wszystko zdołała odrobić straty. Ekipa z Turynu ostatecznie wygrała 4:3, a jednym z bohaterów Bianconerich był Wojciech Szczęsny.

Mecz AS Roma – Juventus zapracował na miano spotkania sezonu

Ekipa z Turynu cenne trzy oczka zawdzięcza świetnej postawie reprezentanta Polski

Wojciech Szczęsny kilka razy zagrał na nosie Jose Mourinho

Szczęsny obronił rzut karny

Juventus FC zaliczył w niedzielny wieczór jedenaste zwycięstwo w sezonie. Dzięki tej wygranej Stara Dama może pochwalić się bilansem 38 punktów. Niewykluczone, że niezwykłe starcie na Stadio Olimpico będzie spotkaniem założycielskim nowego Juve.

Wkład w arcyważne zwycięstwo turyńskiej ekipy miał Wojciech Szczęsny. Reprezentant Polski w ostatnich 20 minutach spotkania kilka razy wyciągał swój zespół z opresji. Między innymi obronił rzut karny, a także w samej końcówce wyróżnił się kapitalną interwencją.

SZCZĘSNY BOHATEREM STAREJ DAMY! 🔥🔥🔥



Polak obronił rzut karny wykonywany przez Pellegriniego! 👏 Włączcie Eleven Sports 1 i zobaczcie końcówkę tego niesamowitego meczu! #włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/SFaVwKljVC — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 9, 2022

Szczęsny sprawił, że Jose Mourinho, gdyby miał jeszcze czarne włosy, to mógłby jeszcze raz osiwieć. Ogólnie Portugalczyk ma powody do zmartwień. Jego zespół stracił trzy bramki w siedem minut, nie wykorzystał jedenastki, a także gry z przewagą jednego zawodnika po czerwonej kartce dla Matthijsa De Ligta.

Polski bramkarz kolejny raz w tej kampanii pokazał natomiast, że Juventus może na niego liczyć w trudnym momencie. Szczęsny przyczynił się do tego, że niebawem w Turynie może powstać naprawdę solidna drużyna, Jest to o tyle ciekawe, że wcześniej to był zlepek indywidualności.

Polski golkiper w tej kampanii wystąpił łącznie w 25 meczach. Zachował w nich 10 razy czyste konto. Obecna umowa Szczęsnego z Juve obowiązuje do końca czerwca 2024 roku.

Czytaj więcej: AS Roma – Juventus: szalony rollercoaster Rzymie, Stara Dama dokonała rzeczy niemożliwej

Juventus Turyn Udinese 1.42 5.00 9.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9. stycznia 2022 21:50 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin