Nicola Zalewski to zawodnik, który w reprezentacji Polski nie schodzi poniżej pewnego poziomu. W rozmowie z Goal.pl piłkarz opowiedział o wpływie Jose Mourinho na jego karierę.

fot. Pro Shots / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Nicola Zalewski z szacunkiem o Jose Mourinho

Nicola Zalewski tak naprawdę na szerokie wody w europejskiej piłce wypłynął dzięki Jose Mourinho. Portugalski trener zdecydowanie postawił na reprezentanta Polski. Ten w rozmowie z Goal.pl wprost opowiedział o tym, że dużo zawdzięcza doświadczonemu szkoleniowcowi, który dzisiaj ma okazję współpracować w Fenerbahce z innym polskim piłkarzem Sebastianem Szymańskim.

– Miał duże znaczenie dla mojej kariery. To on pozwolił mi grać w pierwszym zespole, ale nie tylko piłkarsko mogłem na niego liczyć. Był bardzo blisko przy mnie, gdy umarł mi tata. Zawsze, gdy będę miał okazję, chętnie powiem mu “dziękuję” – rzekł Zalewski.

Zawodnik przez dziennikarza Przemysława Langiera został zapytany też o to, jaka cechę chciałby mieć od Mourinho. Po chwili zastanowienia Zalewski wskazał na osobowość.

22-letni piłkarz to 25-krotny reprezentant Polski. Jak na razie w drużynie narodowej zdobył trzy bramki. Zalewski niewykluczone, że niebawem zmieni pracodawcę. Kontrakt zawodnika z AS Romą obowiązuje do końca czerwca 2025 roku. Piłkarz jest wychowankiem ekipy ze Stadio Olimpico. W tej kampanii rozegrał jak na razie w 10 spotkaniach, notując w nich jedną asystę. W tym sezonie na boisku spędził jak na razie tylko 588 minut.

