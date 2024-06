Reprezentant Hiszpanii sugeruje możliwy powrót do Włoch

Eibner-Pressefoto / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Morata

Alvaro Morata wróci do klubu Serie A

AC Milan, który dotąd nie potwierdził żadnego transferu w linii ataku na przyszły sezon. Włosi muszą podjąć szybkie decyzje na rynku transferowym. Choć donoszono, że Luka Jović pozostanie w klubie, wciąż brakuje oficjalnego ogłoszenia.

Rossoneri planują wzmocnić swoją ofensywę, dodając do składu dwóch nowych zawodników. Kandydatami do zasilenia drużyny z San Siro są Joshua Zirkzee i Armando Broja, ale pojawienie się Alvaro Moraty może okazać się zbyt kuszącą opcją, by ją odrzucić.

Ostatnie doniesienia sugerują, że Hiszpan opuści Atletico Madryt tego lata. Milan, który wcześniej wyrażał zainteresowanie Moratą, może wykorzystać tę okazję. Po zwycięstwie nad Włochami, Morata rozmawiał z Rai Sport o swojej przyszłości, sugerując możliwy powrót do Serie A.

– Czy wrócę do Włoch? Na pewno wrócę tam na wakacje, jest to piękne miejsce. To mój drugi dom – powiedział Morata, podsycając spekulacje na temat powrotu na Półwysep Apeniński. Czy 31-letni Alvaro Morata na dołączenie do Milanu? W ciągu dwóch sezonów w barwach Atletico strzelił 28 goli w La Liga.