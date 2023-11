Juventus podejmie w niedzielnym hicie Serie A ekipę Interu Mediolan. Massimiliano Allegri uważa, że to Nerrazzuri są faworytem do mistrzowskiego tytułu.

fot. Imago/Marco Canoniero Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Juventus podejmie w niedzielę u siebie Inter Mediolan

Massimiliano Allegri uważa, że to Nerrazzuri są faworytem do mistrzostwa

Po dwunastu kolejkach obie ekipy zajmują dwie czołowe lokaty w tabeli

Inter musi zdobyć mistrzostwo?

W niedzielę dojdzie do hitowego starcia na szczycie Serie A. Juventus podejmie przed własną publicznością liderujący Inter Mediolan. Po dwunastu kolejkach te dwie ekipy typowane są do walki o mistrzostwo Włoch. Rozczarowuje Napoli, a Milan nie potrafi złapać regularności.

W Turynie z pewnością nie zabraknie emocji. Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania oliwy do ognia dolał Massimiliano Allegri, który stwierdził, że to Inter jest faworytem do tytułu, a więc to na nim ciąży większa presja. Nie ulega natomiast wątpliwościom, że kibice Juventusu nie zamierzają na swoim obiekcie widzieć cieszących się piłkarzy Nerrazzurich.

– Inter nadal jest faworytem do wygrania ligi. Milan i Napoli również będą walczyć o tytuł, ale Inter jest faworytem. Wiemy, że celem Interu jest mistrzostwo. Nasza droga jest nieco inna. Oczywiście, że chcemy tego, co najlepsze, ale skupiamy się przede wszystkim na tym, żeby wrócić do Ligi Mistrzów. Na razie chłopcy radzą sobie bardzo dobrze. Jesteśmy gotowi na mecz z Interem – mówi trener Starej Damy.

