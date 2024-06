Allegri nie odpuści Juventusowi po zwolnieniu. Idzie do sądu

Massimiliano Allegri otrzymał uzasadniony powód swojego zwolnienia z Juventusu, który wkrótce zaskarży w sądzie pracy. 56-letni włoski trener został oficjalnie zwolniony przez Bianconerich 17 maja, mniej niż 48 godzin po tym, jak poprowadził klub do zdobycia 15. Pucharu Włoch po zwycięstwie 1-0 nad Atalantą.

Allegri rozpoczyna sądowy spór z Juventusem

Juventus uzasadnił zwolnienie Massimiliano Allegriego jego zachowaniem podczas finału Coppa Italia, gdzie werbalnie zaatakował redaktora naczelnego Tuttosport Guido Vaciago po otrzymaniu czerwonej kartki, uszkodził strefę zdjęciową LaPresse i starł się z zarządem klubu na boisku. Szkoleniowiec krytykował też decyzje arbitrów.

Gianluca Di Marzio podaje, że Allegri obecnie przebywa w Londynie, aby obejrzeć finał Ligi Mistrzów między Realem Madryt a Borussią Dortmund, gdzie otrzymał uzasadniony powód swojego zwolnienia od Juventusu, którzy wskazali na jego działania podczas finału Coppa Italia.

Włoski trener wkrótce złoży odwołanie od zwolnienia do sądu pracy, podejmując kroki prawne przeciwko Starej Damie. Oczekuje się, że będzie domagał się od klubu odszkodowania za szkody wizerunkowe wynikające z ich decyzji.

Kontrowersje wokół Allegriego sięgają finału Coppa Italia, gdzie jego zachowanie wzbudziło wiele emocji. Juventus postanowił zwolnić go argumentując, że jego zachowanie nie było godne prowadzenia takiego zespołu jak Bianconeri. Media doszukują się jednak w tym drugiego dna twierdząc, że to tylko pretekst do zmiany szkoleniowca, która była spodziewana po zakończeniu rozgrywek.

