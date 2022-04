fot. PressFocus Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Massimiliano Allegri osiąga w tym sezonie Serie A wyniki z Juventusem bardzo podobne do tych, które w poprzedniej kampanii notował Andrea Pirlo. Według Tuttosport władze klubu z Turynu nie mają jednak w planach zwalniać Toskańczyka. Sternicy Bianconerich są podobno zdania, że pod wodzą Allegriego w szatni panuje większa dyscyplina.

Massimiliano Allegri, gdy przejmował Juventus latem minionego roku, miał postawiony jasny cel

Doświadczony trener miał przywrócić ekipę z Turynu na szczyt

Stara Dama w trakcie kampanii 2021/2022 bardzo przypomina pod względem wyników drużynę z poprzedniego sezonu

Juventus nie zwolni Allegri

Massimiliano Allegri objął stery nad Juventusem latem minionego roku. Celem postawionym przed doświadczonym trenerem było przywrócenie blasku drużynie. Różnie z tym bywa w tym sezonie. Stara Dama w teorii wciąż ma szanse na mistrzostwo Włoch oraz Puchar Włoch. Niemniej odpadnięcie z Ligi Mistrzów w 1/8 finału po dwumeczu z Villarreal chluby turyńczykom nie przynosi.

Dla porównania Andrea Pirlo w poprzednim sezonie wygrał Superpuchar Włoch i Coppa Italia. Aczkolwiek nie dał rady wywalczyć dziesiątego z rzędu mistrzostwa Włoch. Ponadto Juve pod jego wodzą odpadło z Champiopns League w 1/8 finału po dwumeczu z FC Porto.

Allegri w przeciwieństwie do poprzednika nie wygra Superpucharu Włoch, bo w styczniu przegrał walkę o to trofeum z Interem Mediolan. Można była zatem przypuszczać, że doświadczonego trenera może niebawem zastąpić ktoś inny. Dziennikarze Tuttosport przekonują jednak, że władze Starej Damy na czele z Andreą Agnellim dostrzegli różnice w pracy między Pirlo a Allegrim.

Bianconeri do przegranego spotkania z Interem Mediolan, co miało miejsce dwa tygodnie temu, byli u siebie niepokonani od 16 meczów. Juventus jest jednocześnie w 2022 roku ekipą, która wywalczyła najwięcej punktów w Serie A. We wcześniejszej kampanii turyńczycy notowali z kolei zbyt dużo wzlotów i upadków. Brak stabilności w grze Juve był zatem bardzo widoczny, co pogrążyło w pewnym sensie Andreę Pirlo.

Czytaj więcej: Juventus może zastąpić Dybalę piłkarzem Realu Madryt

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin