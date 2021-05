Allegri lub Spalletti w Napoli? Brak Ligi Mistrzów wywrócił plany De Laurentiisa

SSC Napoli do nowego sezonu Serie A przystąpi z nowym trenerem. Jasne stało się, że Gennaro Gattuso nie poprowadzi Azzurrich w kolejnej kampanii. Włoskie media zaczęły natomiast analizę, kto może zastąpić Rino.

W niedzielny wieczór prezydent Napoli podziękował Gennaro Gattuso za dwa lata pracy w klubie

Rino nie został zwolniony z Napoli, a po prostu nie zdecydowano się na przedłużenie z nim umowy. Aktualnie trwają poszukiwania nowego szkoleniowca Azzurrich

SSC Napoli z kłopotem z powodu braku awansu do Ligi Mistrzów

SSC Napoli może mieć kłopot z przekonaniem nowego trenera do pracy w klubie. Wpływ na to ma fakt, że w kolejnej kampanii na Stadio Diego Armando Maradona nie zabrzmi słynny hymn Ligi Mistrzów. Azzurri, mimo że byli panami swojego losu, to nie zdołali w niedzielny wieczór pokonać Hellas Werony (1:1). Skutkowało to tym, że drużyna z Neapolu zakończyła ligowy sezon na piątej pozycji.

W ostatnich tygodniach najczęściej w kontekście zastąpienia Gattuso w Napoli typowani byli Luciano Spalletti i Massimiliano Allegri. Niemniej brak gry Azzurrich w kolejnej edycji elitarnych rozgrywek, może sprawić, że ambitne plany klubu związane z zatrudnieniem fachowca z najwyższej prawdopodobnie legną w gruzach, twierdzi Corriere dello Sport.

W trakcie weekendu włoska prasa dawała do zrozumienia, że były trener Juve porozumiał się już z Aurelio De Laurentiisem w sprawie podjęcia pracy w klubie. Plany sternika Azzurrich dotyczące Allegriego może jednak pokrzyżować fakt, że team z Neapolu nie wystąpi w kolejnym sezonie w Lidze Mistrzów. Włoch podobno uzależniał swoją decyzję o tego czynnika.

Brak gry w najważniejszych klubowych rozgrywkach w Europie skutkuje tym, że prognozowane 50 milionów euro przychodów zniknęły praktycznie z dnia na dzień. W związku z tym nie wiadomo, jak będzie wyglądać polityka transferowa klubu. Wygląda na to, że przed klubowymi władzami sporo pracy w najbliższym czasie. Tymczasem start nowego sezonu ligi włoskiej zaplanowany jest na 13 sierpnia i potrwa do 23 maja.

