IMAGO / Gribaudi/ImagePhoto Na zdjęciu: Francesco Camarda

Stefano Pioli może podjąć zaskakującą decyzję

Na mecz z Fiorentiną jest szansa, że wybiegnie w wyjściowym składzie 15-letni Francesco Camarda

Na temat młodego zawodnika Milanu postanowił wypowiedzieć się Alessandro Costacurta

Camarda czy Jović? Costacurta już wybrał

W czwartek większość kibiców śledzących włoską piłkę zaczęła sprawdzać kim jest Francesco Camarda. Otóż 15-letni zawodnik otrzymał debiutanckie powołanie na mecz ligowy Milanu z Fiorentiną. Co więcej, istnieje spora szansa, że utalentowany Włoch wybiegnie na boisko w tym starciu od pierwszej minuty.

Swoje zdanie na temat Francesco Camardy wyraził Alessandro Costacurta. Legenda “Rossonerich” w rozmowie ze “Sky Sport 24” przyznała, że 15-latek jest lepszym piłkarzem od Luki Jovicia.

– Camarda jest lepszy od Jovicia. Zdecydowanie postawiłbym na niego. Ma 15 lat, jest zawodnikiem, który strzela gole takie jak ten przeciwko PSG. Byłem pod wrażeniem jego umiejętności uwolnienia się od obrońców w środku pola, co widziałem tylko u Pippo Inzaghiego. Radzi sobie dobrze. Milan miał te same wątpliwości, kiedy dołączał do Primavery, wydawało się, że jest to posunięcie ryzykowne. Teraz z kolei wydaje się, że jego debiut w Serie A jest ryzykowny – przyznał Costacurta.

Sprawdź także: Kiwior rozchwytywany przez włoskich gigantów! Co na to Arsenal?