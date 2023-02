PressFocus Na zdjęciu: AC Milan

AC Milan jest głównym tematem najnowszego tekstu Piotra Dumanowskiego i Dominika Guziaka z Eleven Sports na Seriea.pl. Forma Rossonerich w ostatnich tygodniach pozostawia wiele do życzenia. Znani eksperci Serie A mówią o ostatnim dzwonku dla mistrza Włoch, który musi się obudzić, jeśli chce godnie zakończyć trwający sezon.

AC Milan przegrał derby Mediolanu z Interem 0:1, co było trzecią porażką z rzędu i piątym spotkaniem bez wygranej

Rossoneri są rozbicie fizycznie i psychicznie, w ogóle nie przypominają drużyny, która przed rokiem skutecznie walczyła o tytuł

W piątek Milan zagra ważny mecz z Torino

AC Milan straci Ligę Mistrzów?

Pięć meczów bez wygranej sprawiło, że AC Milan osunął się na szóste miejsce w tabeli Serie A. Wprawdzie ma tyle samo punktów co Atalanta Bergamo i tylko o jedno oczko mniej od Lazio, ale forma z ostatnich dni nie napawa optymizmem kibiców mistrzów Włoch. Trzy kolejne porażki, w tym prestiżowa w derbach, rysują nieciekawy obraz Rossonerich w ostatnich tygodniach.

Martwi również to jak na sytuację reaguje trener. Stefano Pioli pogubił się w ostatnim meczu. Zmieniał ustawienie, ale niekoniecznie dobrał do niego odpowiednich piłkarzy. Na ławce wylądował Rafael Leao, co mimo jego nie najlepszej formy, było sporym zaskoczeniem.

Teraz przed Milanem bardzo ważne starcie z Torino, które zajmuje siódme miejsce w tabeli i ma stratę ośmiu punktów. Rossoneri jeśli wygrają to spotkanie, będą mogli na chwilę odetchnąć i patrzeć tylko przed siebie, a nie oglądać się za plecy, czy za chwilę nie wypadną z pierwszej szóstki i nie stracą kontaktu z miejscami gwarantującymi udział w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Piątkowy wieczór jest bardzo ważny dla Milanu.

Cały tekst “Czy ten kryzys kiedyś się skończy? Milan zjeżdża windą w tabeli i nie może się zatrzymać” możesz przeczytać na Seriea.pl