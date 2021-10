AC Milan notuje najlepszy start sezonu od prawie 20 lat. Nie ma wątpliwości, że duża w tym zasługa trenera zespołu Stefano Pioliego. Władze klubu są bardzo zadowolony z pracy szkoleniowca i według najnowszych doniesień są gotowi do przedłużenia z nim kontraktu.

AC Milan wygrał sześć z siedmiu spotkań w Serie A i notuje najlepszy start od sezonu 2003/04

Po siedmiu kolejkach Rossoneri zajmują drugie miejsce w tabeli

AC Milan jest gotowy do rozmów ze Stefano Piolim na temat przedłużenia wygasającego z końcem obecnego sezonu kontraktu

Milan nie ma wątpliwości

Rossoneri po raz ostatni tak dobrze rozpoczęli ligową rywalizację w sezonie 2003/04, kiedy zdobyli Scudetto. W ostatniej kolejce Milan pokonał 3:2 na wyjeździe Atalantę Bergamo i była to już jego szósta wygrana w siódmym meczu. Zespół Stefano Pioliego z 19 punktami na koncie zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli Serie A, ustępując jedynie mającemu komplet punktów Napoli.

Jak poinformował serwis MilanNews.it, władze klubu są bardzo zadowolone z efektów pracy Pioliego i chcą rozpocząć z nim rozmowy na temat nowego kontraktu. Obecna umowa 55-letniego szkoleniowca obowiązuje do czerwca przyszłego roku.

W poprzednim sezonie Pioli poprowadził Milan do zajęcia drugiego miejsca w tabeli, co pozwoliło klubowi wrócić do Ligi Mistrzów po siedmioletniej przerwie. Co ciekawe, w lipcu ubiegłego roku szkoleniowiec był blisko zwolnienia, a Rossoneri prowadzili zaawansowane rozmowy z Ralfem Rangnickiem. Ostatecznie do zmiany na stanowisku trenera nie doszło, a czas pokazał, że była to trafiona decyzja.

Zobacz także: Inter, Milan i Juve wygrywają mając blisko miliard euro wygenerowanej straty