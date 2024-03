Anglia zagra w sobotę wieczorem z Brazylią. Dziennikarze BBC piszą o wielkim zaskoczeniu ze strony Garetha Southgate’a. Od pierwszej minuty na skrzydle zagra Anthony Gordon. To jego debiut w kadrze - i to od razu w meczu z tak prestiżowym rywalem.

IMAGO / PA Images Na zdjęciu: Gareth Southgate na treningu

Anglia zagra w sobotę z Brazylią

W kadrze zadebiutuje Gordon

Poza składem z powodu urazu jest Kane

Eksperymenty selekcjonera Anglików

Anglicy przystąpią do tego meczu z eksperymentalnym zestawieniem w ataku. Z powodu kontuzji z gry wypadł lider drużyny Synów Albionu, Harry Kane. Pod jego nieobecność szansę od pierwszej minuty otrzyma Ollie Watkins z Aston Villi.

Największym zaskoczeniem jest debiut Anthony’ego Gordona. Skrzydłowy ten rozgrywa udany sezon w Newcastle United i to właśnie z tego powodu zdobył uznanie Garetha Southgate’a. Gordon ma o co walczyć, bo od jego występu przeciwko Brazylii może zależeć to czy załapie się do kadry na Euro 2024.

Pojedynek tych reprezentacji zapowiada się bardzo ciekaiwe. Zwłaszcza, że Brazylia pośle do boju swoje największe gwiazdy, na czele z Rodrygo i Viniciusen Juniorem.

Anglia: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Chilwell, Rice, Gallagher, Foden, Bellingham, Gordon, Watkins.

Brazylia: Bento, Danilo, Fabricio Bruno, Lucas Beraldo, Wendell, Joao Gomes, Bruno Guimaraes, Lucas Paqueta, Raphinha, Vinicius Jr, Rodrygo.