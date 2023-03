Rewolucja w przepisach dotyczących rzutów karnych. Uderzy w bramkarzy Szykuje się poważna zmiana w przepisach dotyczących rzutów karnych. Bramkarze nie będą mogli rozpraszać wykonawcy jedenastki. Jest to między innymi odpowiedź na szeroko komentowane po mundialu zachowanie Emiliano Martineza. Źródło: IFAB Jakub Rzeźnicki

Na zdjęciu: Emiliano Martinez