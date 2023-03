PressFocus Na zdjęciu: Lionel Messi

W sobotę odbyła się uroczystość z udziałem władz Argentyńskiego Związku Piłki Nożnej i piłkarzy

Kompleks treningowy Albicelestes otrzymał nową nazwę

W ten sposób uhonorowano legendę reprezentacji

Leo Messi: W tym miejscu czuję wyjątkową energię

Dziś rano w kompleksie treningowym Predio de Ezeiza odbyło się wydarzenie, w którym wzięły udział władze Argentyńskiego Związku Piłki Nożnej pod przewodnictwem Claudio Tapii, a także prezesi, postacie i osobistości męskiego i żeńskiego futbolu w Argentynie oraz reprezentanci Argentyny.

Prezydent AFA Claudio Tapia poinformował zgromadzonych na sali o nowej nazwie, która zostanie nadana Kompleksowi Treningowemu Ezeiza. Teraz będzie się on nazywał Lionel Andrés Messi, na cześć jednej z największych gwiazd w historii światowego futbolu.

Nowy kompleks ma zoptymalizować prace prowadzone od lat w ramach Projektu Reprezentacje Narodowe. W taki sposób Claudio Tapia wypowiedział się do obecnych na uroczystości:

– Witamy w domu mistrza świata. Witamy w domu wszystkich naszych drużyn narodowych, domu, który nadał tożsamość argentyńskiej piłce nożnej na całym świecie. W 2017 roku musieliśmy zacząć na nowo tworzyć narodowy futbol. W ramach tego procesu musieliśmy dokończyć pewne projekty, w tym ten kompleks. Bez wątpienia stanie się on nową siedzibą naszych reprezentacji.

#Institucional El Complejo Habitacional de Ezeiza lleva el nombre del eterno Lionel Andrés Messi.



✔ Jornada histórica con la presencia de Claudio Tapia, autoridades de la casa y figuras de nuestro fútbol.



📝 https://t.co/PxM2l7uC43 pic.twitter.com/EJYDirvzCa — AFA (@afa) March 25, 2023

Co powiedział Leo Messi?

– Jestem wdzięczny za to uznanie, jest to dla mnie bardzo ważne. Przyjeżdżam tutaj od lat i odkąd po raz pierwszy tu wszedłem poczułem bardzo szczególną energię, którą czuję do dziś. Czuję się bardzo szczęśliwy, że ten kompleks to będzie nosił moje imię.