fot. PressFocus Na zdjęciu: Didier Deschamps

Didier Deschamps ma kontrakt ważny z Francuską Federacją Piłkarską do końca roku. Wciąż nieznana jest przyszłość 54-latka. L’Equipe opublikowało nowe wieści w sprawie aktualnego opiekuna Tricolore.

Cały czas niejasna jest przyszłość Didiera Deschampsa

L’Equipe podało, że w przyszłym misiącu trener ma spotkać się z prezesem Francuskiej Federacji Piłkarskiej

54-latek ma kontrakt ważny do końca roku

Deschamps z kadrą do 2026 roku?

Didier Deschamps objął stery nad reprezentacją Francji latem 2012 roku. Jako selekcjoner Trójkolorowych wygrał mundial w Rosji oraz Ligę Narodów UEFA w 2021 roku.

Jeszcze przed startem katarskich mistrzostw świata wszystko wskazywało na to, że Deschamps po turnieju zakończy współpracę z reprezentacją Francji. W kontekście jego następcy wymieniano między innymi Zinedine’a Zidane’a, który aktualnie pozostaje bez pracy.

Okazuje się jednak, że na dzisiaj nie wiadomo, kto poprowadzi Tricolore w pierwszych spotkaniach eliminacji do Euro 2024. Nowe wieści w sprawie przekazał L’Equipe.

Francusc dziennikarze dają do zrozumienia, że w przyszłym miesiącu ma dojść do spotkania Deschampsa z prezesem Francuskiej Federacji Piłkarskiej Noelem Le Graetem. Jeśli 54-letni trener zdecyduje się na kontynuowanie współpracy w roli opiekuna reprezentacji Francji, to nowy kontrakt może zostać podpisany nawet do 2026 roku.

Deschamps prowadził reprezentacje Tricolore 139 meczach. Zaliczył w nich 90 zwycięstw, 26 remisów i 24 porażki.

Czytaj więcej: Argentyna w siódmym niebie, Albiceleste z trzecim tytułem mistrza świata w historii