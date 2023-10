Ronaldo znów przełamuje bariery. Kolejny rekord pobity

IMAGO / Armin Durgut Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Portugalia pokonała Bośnię i Hercegowinę 5:0

Dwie bramki dla zwycięzców zdobył Cristiano Ronaldo

CR7 pobił kolejny wyjątkowy rekord

Cristiano Ronaldo z kolejnym rekordem. 38-latek przełamuje kolejne kariery

Reprezentacja Portugalii zdominowała grupę J eliminacji do Euro 2024, zapewniając sobie awans na turniej i zdobywając do tej pory komplet punktów w ośmiu spotkaniach. W ostatnim meczu drużyna z Półwyspu Iberyjskiego rozbiła Bośnę i Hercegowinę 5:0. Dwie bramki zdobył niezawodny Cristiano Ronaldo, który dzięki temu pobił kolejny rekord. CR7 jest pierwszym europejskim piłkarzem, który w wieku 38 lat strzelił 9 goli.

Portugalski gwiazdor ma szansę na wyśrubowanie tego wyniku, bo Portugalii pozostały jeszcze dwa mecze eliminacji. W listopadzie podopieczni Roberto Martineza zmierzą się z Liechtensteinem i Islandią.

– Mam nadzieję, że Portugalia wyprodukuje kolejnego Cristiano Ronaldo, ale myślę, że jest to mało prawdopodobne. My, Portugalczycy, powinniśmy się tym cieszyć i cieszyć się tym, co może nam jeszcze dać. Nieważne, że często o nim mówią: “Nie jest już taki sam jak dawniej”. Wszyscy gracze muszą się przystosowywać i zmieniać na przestrzeni lat, ale mimo to Cristiano nadal robi to, co potrafi najlepiej – strzela gole – mówił Bruno Fernandes.

