Kieran McKenna, który ostatnio sensacyjnie awansował z Ipswich Town do Premier League jest nowym kandydatem do zastąpienia Garetha Southgate'a na stanowisku selekcjonera reprezentacji Anglii. Informacje w tej sprawie przekazał "The Sun".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Gareth Southgate

Nowy faworyt do posady selekcjonera reprezentacji Anglii

Gareth Southgate tuż po przegranym finale Euro 2024 zdecydował się odejść z reprezentacji Anglii. Dla selekcjonera była to druga porażka w finale mistrzostw Europy, bowiem przed trzech laty na własnym terenie jego kadra uległa reprezentacja Włoch. Tegoroczny wynik okazał się dla niego zbyt dużym obciążeniem i postanowił odejść z drużyny, którą prowadził od 2016 roku.

Tym samym Synowie Albionu momentalnie rozpoczęli rozglądanie się za nowym selekcjonerem dla swojej kadry. Na stronie internetowej federacji zawisło nawet ogłoszenie, w którym anonimowo można było zgłosić się do pracy. Niemniej media w kontekście objęcia sterów narodowej drużyny Anglii wymieniały m.in. Grahama Pottera, Eddie’ego Howe’a oraz nawet kobietę, Sarine Wiegman.

Teraz okazuje się jednak, że jest nowy faworyt do przejęcia posady po 58-latku. Mowa to o znacznie młodszym, raptem 38-letnim menadżerze Ipswich Town Kieranie McKennie. Według “The Sun” to właśnie szkoleniowiec, który dość sensacyjne wprowadził The Tractor Boys do Premier League mógłby objąć reprezentację Anglii. W przeszłości McKenna łączony był m.in. z Chelsea, ale zdecydował się kontynuować pracę z obecną ekipą. Nie wiadomo więc, jak zachowałby się w przypadku oferty z federacji.

