Następcę Joachima Loewa poznamy jeszcze przed Euro?

Kilka tygodni temu Joachim Loew oznajmił, że najbliższe mistrzostwa Europy zakończą jego przygodę z reprezentacją Niemiec. Władze DFB nie zamierzają jednak czekać do lata i już szukają potencjalnych kandydatów. Wcześniej głośno mówiło się o Hansim Flicku oraz Jurgenie Kloppie, jednak obaj trenerzy mają zupełnie inne plany.

Rozmowy wystartują w kwietniu

Po nieoczekiwanej decyzji Joachima Loewa, niemiecki związek piłkarski rozpoczął dywagacje odnośnie następcy za utytułowanego 61-latka. Jeszcze niedawno listę życzeń DFB otwierał Hansi Flick. Trener Bayernu pracował u boku obecnego selekcjonera, kiedy reprezentacja Niemiec sięgała po puchar mistrzostw Świata w 2014 roku. Tym razem władze Bawarczyków pozostały nieugięte. Ekipa z Monachium pod dowództwem Flicka bije kolejne rekordy, przez co scenariusz, w którym menadżer odszedłby do kadry narodowej wydaje się być bardzo mało realny. Jurgen Klopp również odmówił, twierdząc że po wygaśnięciu umowy z The Reds zamierza odpocząć od futbolu przynajmniej przez rok. Wtem, aby nie tracić czasu dyrektor sportowy reprezentacji – Oliver Bierhoff znalazł potencjalnego kandydata, któremu nie można odmówić doświadczenia. Według informacji przekazanych przez “Bild” w kwietniu rozpoczną się rozmowy z Ralfem Rangnickiem. Niemiec od dłuższego czasu pozostaje bezrobotny, a wcześniej był trenerem FC Schalke i RB Lipsk. Wiele wskazuje na to, że nazwisko nowego selekcjonera powinniśmy poznać jeszcze przed startem Euro 2020.

Jak radzą sobie Niemcy w eliminacjach do mundialu?

Nasi zachodni sąsiedzi trafili do grupy J, w której zdążyli zmierzyć się z Islandią (3:0) oraz Rumunią (1:0). Mecz w Bukareszcie pozostawił wiele do życzenia, jednak podopieczni Loewa zachowali czyste konto i w obu pojedynkach byli stroną dominującą. Niemcy są najmocniejszą drużyną w całej stawce, dzięki czemu awans na mundial wydaje się być tylko formalnością. W środę wieczorem zagrają jeszcze z Macedonią Północną, z kolei transmisję meczu “na żywo” przeprowadzi Polsat Sport Premium 2.

Niemcy Macedonia Północna 1.10 10.5 27.0 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 31. marca 2021 10:27 .



