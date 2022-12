Portugalski Związek Piłki Nożnej wciąż ma nadzieję, że uda mu się przekonać Jose Mourinho do objęcia posady selekcjonera. Gianluca Di Marzio przekazał, że wpłynęła kolejna oferta dla The Special One. Po mundialu w Katarze z posady selekcjonera Portugalczyków został zwolniony Fernando Santos Portugalska federacja marzy, żeby jego stanowisko zajął Jose Mourinho The Special One nie

Czytaj dalej…