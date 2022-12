Pressfocus Na zdjęciu: Jose Mourinho

Portugalski Związek Piłki Nożnej wciąż ma nadzieję, że uda mu się przekonać Jose Mourinho do objęcia posady selekcjonera. Gianluca Di Marzio przekazał, że wpłynęła kolejna oferta dla The Special One.

Po mundialu w Katarze z posady selekcjonera Portugalczyków został zwolniony Fernando Santos

Portugalska federacja marzy, żeby jego stanowisko zajął Jose Mourinho

The Special One nie chce zostawiać AS Romy i waha się

Mourinho może zaakceptować ofertę Portugalczyków

Jose Mourinho od kilku tygodni jest nieustannie kuszony przez portugalską federację. W kraju chcą, by to właśnie The Special One objął posadę selekcjonera po Fernando Santosie, który został zwolniony po Mistrzostwach Świata w Katarze. Portugalia odpadła z turnieju na etapie ćwierćfinału po porażce 0:1 z Marokiem. Taki wynik w kraju został odebrany jako ogromne rozczarowanie.

Do tej pory Mourinho odrzucał propozycję posady trenera Portugalii, wymawiając się ważnym kontraktem w AS Romie. Gianluca Di Marzio przekazał, że 59-latek zaczyna się wahać. Portugalski związek chce pójść mu na rękę i jest gotowy zaoferować pracę Mourinho dopiero po zakończeniu sezonu, by mógł on dograć kampanię z Rzymianami do końca. W tym czasie obowiązki trenera pierwszej drużyny pełniłby dotychczasowy opiekun reprezentacji U-21, Rui Jorge.

Aktualna umowa Jose Mourinho z Romą ważna jest do końca czerwca 2024 roku. Portugalska federacja nie miałaby nic przeciwko, gdyby The Special One miał łączyć obowiązki w klubie i reprezentacji. Takiego scenariusza nie wyobraża sobie jednak Roma.

