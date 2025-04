Polski talent znowu strzela dla młodzieżowej reprezentacji Hiszpanii [WIDEO]

PressFocus Na zdjęciu: Michał Żuk

Michał Żuk z debiutancką bramką w reprezentacji Hiszpanii U-16

W niedzielne popołudnie odbył się mecz towarzyski pomiędzy reprezentacjami Hiszpanii oraz Belgii (2:0) w kategorii wiekowej do lat 16. W podstawowym składzie tej pierwszej drużyny wybiegł polski zawodnik – Michał Żuk. Zdolny pomocnik był jednym z najlepszych piłkarzy tego pojedynku – w 39. minucie wpisał się na listę strzelców, a w 80. minucie wywalczył rzut karny, którego na gola zamienił syn słynnego Marcelo, czyli Enzo Alves.

Michał Żuk tym samym zdobył swoją pierwszą bramkę dla reprezentacji Hiszpanii U-16. Wcześniej utalentowany piłkarz grał w tamtejszej drużynie narodowej do lat 15, w barwach której również trafiał do siatki. Urodzony w 2009 roku zawodnik na co dzień szkoli umiejętności w akademii Barcelony, gdzie rozwija swój talent od 2016 roku, z przerwą na lata 2022-2023, kiedy wrócił na moment do Polski i grał w szkółce Pogoni Szczecin.

Nadmieńmy, że Michał Żuk teoretycznie wciąż może zagrać dla seniorskiej reprezentacji Polski, pomimo występów w juniorskich kadrach Hiszpanii. Szesnastolatek ma polskich rodziców, pochodzących z Zamościa, ale większość swojego życia spędził na Półwyspie Iberyjskim. Bardzo zdolny młodzieniec urodził się w katalońskiej miejscowości – Blanes.

Warto dodać, że dosłownie kilka dni temu został rozegrany sparing w tej samej kategorii wiekowej między Hiszpanami a Turkami, w którym wychowanek La Masii założył nawet opaskę kapitańską. To starcie zakończyło się wynikiem 3:0 dla podopiecznych Davida Gordo, który od 2023 roku z powodzeniem opiekuje się hiszpańskim zespołem do lat 16.