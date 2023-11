IMAGO / Sven Simon Na zdjęciu: Lothar Matthaeus

Reprezentacja Niemiec w sobotę przegrała z Turcją (2:3)

Swoją opinię nt. gry kadry wyraził po spotkaniu Lothas Matthaeus

Legendarny piłkarz zaapelował do Juliana Nagelsmanna, aby Ilkay Gundogan oraz Joshua Kimmich nie grali razem

Lothar Matthaeus: Gundogan i Kimmich nie pasują do siebie

Julian Nagelsmann w sobotni wieczór poprowadził reprezentację Niemiec w swoim trzecim meczu. 36-latek chciałby jak najszybciej zapomnieć o tym meczu, bowiem jego drużyna przegrała z Turcją 2:3. Gospodarze zbliżającego się EURO mają w środku pola wielkie nazwiska, które jednak nie przekładają się na dobrą grę zespołu.

Swoje zdanie na temat środka pola reprezentacji Niemiec wyraził Lothar Matthaeus. Były piłkarz, którego słowa cytuje portal “Builnews.com”, przyznał, że Ilkay Gundogan oraz Joshua Kimmich nie mogą przebywać razem na boisku, grając na tej samej pozycji.

– Moim zdaniem Gundogan i Kimmich, jak widzieliśmy na mundialu, nie pasują do siebie w podwójnej szóstce, ponieważ są do siebie zbyt podobni. To dwaj świetni piłkarze, powiedziałbym nawet, że światowej klasy, ale nie grają ze sobą dobrze – powiedział.

– Jeden z pary Guendogan i Kimmich z Goretzką lub Grossem byłby dla mnie idealnym rozwiązaniem, ale nie Kimmich i Guendogan. Szóstka, która sprząta przed obroną – to ani Ilkay, ani Joshua – dodał Matthaeus.

