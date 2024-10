Mbappe poza reprezentacją Francji. Deschamps zabrał głos

Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe musi odetchnąć

Kylian Mbappe sensacyjnie znalazł się poza kadrą reprezentacji Francji na mecze Ligi Narodów UEFA. Początkowo wydawało się, że jest to spowodowane kontuzją. Jednak napastnik rozegrał dwa mecze dla Realu Madryt już po ogłoszeniu listy powołanych.

Od tamtej pory we Francji toczyły się dyskusje na temat gwiazdora. Wiele osób nie mogło zrozumieć, co stoi za brakiem powołania Kyliana Mbappe. W końcu ustosunkował się do tego selekcjoner Didier Deschamps, który był bombardowany pytaniami na konferencji prasowej.

– Mbappe? Nie ma żadnych wątpliwości co do jego zaangażowania. Rozmawiałem z nim kilka razy podczas ostatnich zgrupowań, ale przez słowa, jakich używał, różni ludzie je różnie interpretowali… Było wiele interpretacji, jednak podczas ostatniego zgrupowania Kylian nie był w najlepszym stanie psychicznym z różnych powodów. Oczywiście, fakt, że przebywa w Madrycie z dużymi oczekiwaniami, ma na to wpływ. Ale nie mam najmniejszych wątpliwości co do jego zaangażowania. – powiedział Deschamps cytowany przez Foot Mercato.

Jak widać, selekcjoner wstawił się za swoją największą gwiazdą. Didier Deschamps nie miał zamiaru rozniecać konfliktu i przynajmniej publicznie zadeklarował zrozumienie wobec piłkarza.

Nie da się ukryć, że na Kyliana Mbappe wywierana jest ogromna presja. Jego początki w Realu nie były wymarzone, co przerodziło się w pierwszą krytykę piłkarza. Być może moment oddechu podczas przerwy na kadrę pozwoli Francuzowi wrócić do świetnej dyspozycji.

