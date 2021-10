Kto zorganizuje Euro 2028? UEFA rozpoczyna proces

Europejska Unia Piłkarska (UEFA) rozpoczęła proces mający na celu wyłonienie gospodarza Euro 2028. W turnieju tym wezmą udział 24 reprezentacje i rozegranych zostanie 51 spotkań.

UEFA w oficjalnym komunikacie poinformowała, że dopuszczone jest składanie wspólnych ofert, ale pod warunkiem, że składające oferty kraje są położone blisko siebie.

Jednym z podstawowych wymogów jest zapewnienie 10 stadionów o określonej pojemności:

minimum 1 stadion o pojemności co najmniej 60 000 miejsc siedzących netto

co najmniej 1 stadion, a najlepiej 2 stadiony, o pojemności co najmniej 50 tys. miejsc siedzących netto

minimum 4 stadiony o pojemności wynoszącej co najmniej 40 tys. miejsc siedzących netto

minimum 3 stadiony o pojemności wynoszącej co najmniej 30 tys. miejsc siedzących netto

Kiedy poznamy gospodarza lub gospodarzy Euro 2028? Plan zakłada jego wyłonienie we wrześniu 2023 roku. Kandydatów do organizacji poznamy natomiast 5 kwietnia 2022 roku. Wcześniej zainteresowane federacje będą musiało zgłosić swój akces (do 23 marca 2022), po czym otrzymają od UEFA wymagania ofertowe.

UEFA poinformowała również, że miejsce w turnieju finałowym będzie miał zagwarantowany jeden lub maksymalnie dwóch gospodarzy.