Dyrektor TVP Sport Marek Szkolnikowski poinformował na łamach jednego z portali społecznościowych, że mecze piłkarskiej reprezentacji Polski co najmniej do 2028 roku będą na antenach TVP. Publiczny nadawca pozyskał wyłączne prawa do transmitowania meczów z udziałem Biało-czerwonych. Ponadto wygrał przetarg na pokazywanie mistrzostw Europy w 2024 roku i 2028 roku.

Publiczny nadawca wygrał duży przetarg!

Spotkania reprezentacji Polski na antenach TVP dostępne są nieprzerwanie od 2018 roku. Już w najbliższy czwartek publiczny nadawca pokaże debiut Paulo Sousy w roli selekcjonera Biało-czerwonych, gdy rywalem będzie węgierski zespół.

Oprócz tego, że TVP zapewniła sobie możliwość do pokazywania trzech najbliższych edycji Euro, to ponadto publiczny nadawca będzie mógł pokazywać najciekawiej zapowiadające się spotkania. Dotyczy to takich europejskich reprezentacji jak: Portugalia, Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, czy Anglia.

Ujawniono w oficjalnym komunikacie, że Telewizja Polska w każdym z cykli kwalifikacji do mistrzostw Europy będzie mogła pokazać po 28 meczów. W tym 14 spotkań z udziałem Biało-czerwonych. Oprócz 10 starć o punkty również cztery spotkania towarzyskie.

Godne uwagi jest to, że publiczny nadawca zapewnił sobie też dostęp do 14 spotkań z udziałem czołowych europejskich reprezentacji. 12 z nich to mecze o punkty i dwa spotkania towarzyskie. Oczywiście dotyczy to dwóch najbliższych cykli eliminacji do mistrzostw Europy.

Wszystkie mecze reprezentacji Polski do 2028 roku tylko w TVP! Euro 24 i 28, trzy eliminacje do największych turniejów, trzy ligi narodów plus w każdej kolejce dodatkowy hit w @sport_tvppl. To był najważniejszy przetarg w historii, rynek się zmienia, jego liderzy nie 💪🏻🇵🇱 — Marek Szkolnikowski (@mszkolnikowski) March 23, 2021

Liga Narodów UEFA też w TVP

Telewizja Polska będzie też pokazywała Ligę Narodów UEFA w latach 2022, 2024 i 2026.

– Nasza federacja z przyjemnością przyjmuje informację, że Telewizja Polska będzie pokazywać mecze narodowej reprezentacji Polski przez następne siedem lat. Patrząc na historię polskiego futbolu, widzimy, że telewizja publiczna była zawsze blisko naszej kadry. Cieszymy się, że największy telewizyjny partner reprezentacji j zagwarantuje wszystkim kibicom wysoką jakość przekazu i możliwie najszerszy dostęp telewidzów do meczów drużyny narodowej – powiedział cytowany przez Sport.tvp.pl prezes PZPN Zbigniew Boniek.