Kane podjął decyzję ws. zakończenia kariery w reprezentacji Anglii

APA-PictureDesk / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane nie zakończy kariery w reprezentacji Anglii

Turniej Euro 2024 nie poszedł po myśli Harry’ego Kane’a. Napastnik Bayernu Monachium zdobył trzy gole, ale pod względem ogólnym odstawał od swojego najwyższego poziomu sportowego. Wpłynęło to także na decyzje Garetha Southgate’a, który zmienił Anglika już w 60. minucie finału z Hiszpanią.

Po przegranym finale w mediach zaczęły się pojawiać głosy na temat tego, że Kane być może zrezygnuje z gry w kadrze. Taką sugestią podzielił się nawet Gary Lineker, legendarny angielski piłkarz.

– Harry Kane nie był sobą na Euro 2024. On ma już ponad 30 lat. Kiedy miałem 30-31 lat, zaczęły mi słabnąć nogi. To jest okropne. Odszedłem z międzynarodowej piłki nożnej w wieku 32 lat – mówił były piłkarz w podcaście The Rest Is Football.

Okazuje się jednak, że gwiazdor Bayernu nie ma zamiaru się poddawać. Portal The Telegraph dotarł do informacji, które świadczą o tym, że Harry Kane pozostanie w reprezentacji Anglii co najmniej do mistrzostw świata w 2026 roku. Raczej nie jest to żadne zaskoczenie, patrząc na to jak obecnie wydłużył się czas kariery piłkarskiej. Doskonałymi przykładami są Pepe i Cristiano Ronaldo, którzy na Euro 2024 wystąpili, mając kolejne 41 i 39 lat.

Harry Kane niedługo skończy 31 lat, a więc na międzynarodowym poziomie może jeszcze występować przez naprawdę długi okres.

Czytaj dalej: Guardiola traci gwiazdę. Atletico negocjuje sensacyjny transfer