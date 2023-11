Imago / Jan Huebner Na zdjęciu: Karim Adeyemi

Julian Nagelsmann zdecydował, że nie powoła piłkarza Borussi Dortmund na najbliższe zgrupowanie

Karim Adeyemi w zamian za to znalazł się na liście powołanych zawodników w reprezentacji do lat 21

Napastnik odmówił przyjazdu na kadrę czym rozwścieczył selekcjonera seniorskiej reprezentacji

Karim Adeyemi wolał trenować w klubie

Podczas ogłoszenia powołań do reprezentacji Niemiec w gronie powołanych zawodników zabrakło Karima Adeyemi’ego. Niemiec jest w tym sezonie zazwyczaj rezerwowym w drużynie wicemistrza Niemiec. Do tej pory zagrał 13 spotkań, w których nie strzelił ani jednej bramki. Co więcej, w większości przypadków wchodził na boisko z ławki rezerwowych.

Słaba dyspozycja spowodowała, że Julian Nagelsmann postanowił zrezygnować z usług 21-letniego napastnika. W zamian za to młody piłkarz Borussi Dortmund otrzymał powołanie do młodzieżowej reprezentacji Niemiec. Jednak Adeyemi uważa, że najlepszym rozwiązaniem na poprawę obecnej formy i wywalczenie miejsca w składzie będzie, pozostanie w Dortmundzie. Zawodnik zakomunikował swoją decyzję federacji, która przyjęła ze zrozumieniem jego wybór.

Innego zdania był natomiast Nagelsmann. Były trener Bayernu Monachium jest zdania, że gra w barwach narodowych to zaszczyt dla piłkarza. Nawet jeśli jest to reprezentacja do lat 21. Niewykluczone, że Karim Adeyemi swoją decyzją mocno utrudnił sobie walkę o wyjazd na najbliższe Mistrzostwa Europy.