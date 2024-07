Juergen Klopp obejmie wielką reprezentację? Padł szalony pomysł

PHC Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Juergen Klopp

Dietmar Hamann widzi Juergena Kloppa w roli selekcjonera Anglików

Po sezonie 2023/2024 Juergen Klopp zdecydował się rozstać z Liverpoolem. Niemiec argumentował swoją decyzję chęcią odpoczynku od codziennej pracy.

W minionych dniach pojawiły się spekulacje na temat tego, że Klopp może przejąć reprezentację Stanów Zjednoczonych. Jednak David Ornstein z The Athletic rozwiał wszelkie wątpliwości, informując, że trener nie jest zainteresowany tą propozycją.

Tymczasem kolejny szalony pomysł padł z ust Dietmara Hamanna. Były reprezentant Niemiec, a obecnie ekspert telewizyjny, w rozmowie z TopOffshoreSportsBooks stwierdził, że Juergen Klopp jest idealnym kandydatem na następcę Garetha Southgate’a.

– Na papierze Juergen Klopp jest najlepiej przygotowany, aby poprowadzić Anglię do zwycięstwa w mistrzostwach świata w 2026 roku ze względu na to, co zrobił w Liverpoolu. Udało mu się wygrać Premier League i Ligę Mistrzów. Z drużyną, którą miał, dokonał wspaniałych rzeczy. Myślę, że biorąc pod uwagę skład, jaki ma Anglia, a także wiek zawodników, myślę, że będą siłą napędową na kolejne dwa lub trzy turnieje. Oczywiście następne mistrzostwa Świata odbędą się za dwa lata – powiedział Hamann cytowany przez The Mirror.

Niemiec zapowiedział roczną przerwę od trenowania, a więc najwcześniej do pracy wróci przed rozpoczęciem sezonu 2025/2026.

