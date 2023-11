fot. Imago / Buzzi Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe to prawdziwa maszynka do zdobywania bramek

Jak na razie 24-latek ma na swoim koncie 300 trafień w karierze, licząc występy w klubach i w reprezentacji

Na temat piłkarza Paris Saint-Germain pochlebnych słów nie szczędził Thierry Henry

Były reprezentant Francji zabrał głos na gwieździe ekipy Didiera Deschampsa w rozmowie z L’Equipe

Henry zachwycony Mbappe

Kylian Mbappe ma dopiero 24 lat, a już osiągnął granicę 300 goli. Zawodnik ma na swoim koncie 46 trafień w reprezentacji Francji. Z kolei dla AS Monaco i Paris Saint-Germain zdobył 254 bramki. Wypowiedział się na ten temat były reprezentant kraju.

– To, co on robi, przyprawia o zawrót głowy. Już nas przyzwyczaił do takich występów, ale wciąż robi niesamowite rzeczy. Poza tym nie gra w środku ataku, a właściwie wszędzie. Nie ma instynktu snajpera, ale strzela gole, podaje, potrafi prawie wszystko – przekonywał Thierry Henry cytowany przez L’Equipe.

– Problem, gdy jesteś bardzo, bardzo silny, polega na tym, że ludzie często skupiają się na tym, czego nie zrobiłeś, gdzie zawiodłeś lub gdzie byłeś zły. To prawda, że ​​nasze wymagania wobec niego są trochę za wysokie – zaznaczył selekcjoner młodzieżowej reprezentacji Francji.

– Często to powtarzam, ale powtórzę jeszcze raz: cieszmy się, że jest Francuzem. Dwukrotnie dotarł do finałów mistrzostw świata, w jednym zdobywając hat-tricka. Oczywiście może jeszcze coś ulepszyć, bo zawsze można się dalej rozwijać. 300 goli to jednak coś niesamowitego. Niektórzy nawet na treningach nie zdobywają tyle punktów – powiedział były reprezentant Francji.

Czytaj więcej: Decyzja Deschampsa wpłynęła na Mbappe. “Muszę myśleć o innych”