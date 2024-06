Robert Earnshaw w rozmowie z portalem fourfourtwo.com wyznał, że Thierry Henry byłby idealnym kandydatem do pracy w roli selekcjonera reprezentacji Walii.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Thierry Henry

Thierry Henry łączony z pracą w roli selekcjonera Walijczyków

Thierry Henry od sierpnia ubiegłego roku pracuje w roli selekcjonera reprezentacji Francji do lat 21. Były gwiazda takich klubów jak Arsenal czy FC Barcelona otrzymała również pod swoje skrzydła olimpijską kadrę, która latem weźmie udział w Igrzyskach Olimpijskich organizowanych w Paryżu. Przygotowania Les Bleus do dużej imprezy we własnym kraju zakłóciła niedawna informacja o ewentualnym przejęciu przez 46-latka roli selekcjonera reprezentacji Walii.

Były piłkarz tamtejszej kadry Robert Earnshaw w rozmowie z portalem fourfourtwo.com wskazał, że Henry byłby idealnym kandydatem jako następca Roba Page’a. Jako główny atut francuskiego szkoleniowca były piłkarz Cardiff oraz Nottingham Forest wskazał pracę z młodzieżą.

– Dzięki pracy z reprezentacją Francji do lat 21 oraz kadrą olimpijską rozumie młodych piłkarzy. Podniósłby poprzeczkę oraz poziom naszej drużyny. Nie wiem, czy by tego chciał, ale wyobrażam sobie, że ktoś taki jak Thierry podejmuje się tego zadania. Jego umysł piłkarski jest genialny. Jest bystry i ma świetne pomysły – mówił Robert Earnshaw w rozmowie z portalem fourfourtwo.com.

Faworytem do przejęcia pałeczki po byłym selekcjonerze reprezentacji Walii jest jednak aktualny dyrektor Como – Osian Roberts. W gronie kandydatów znajdują się również Ryan Giggs, Mark Hughes, Sam Allardyce oraz Craig Bellamy.

Thierry Henry w swoim trenerskim CV poza pracą z reprezentacją Francji ma także AS Monaco, Montreal Impact czy reprezentację Belgii. W ekipie Czerwonych Diabłów pełnił rolę asystenta Roberto Martineza.