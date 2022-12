fot. PressFocus Na zdjęciu: Antoine Griezmann (z lewej) i Karim Benzema

Karim Benzema jest przez większość zawodników reprezentacji Francji uważany za najbardziej toksyczną postać w zespole. Defensa Central podaje, że napastnikowi Realu Madryt w drużynie narodowej najbardziej przeciwstawiał się Antoine Griezmann.

Karim Benzema nie należy do najbardziej lubianych piłkarzy Antoine’a Griezmanna

Piłkarz Atletico nigdy nie pogodził się z poworotem zdobywcy Złotej Piłki do drużyny narodowej

Defensa Central przedstawiła ciekawe wieści na temat relacji Griezmanna i Benzemy

Griezmann w otwartym konflikcie z Benzemą?

Karim Benzema przez swoją nieobecność na mundialu w Katarze z powodu kontuzji podobno oczyścił atmosferę w szeregach reprezentacji Francji. Tajemnicą poliszynela jest, że doświadczony napastnik nie jest lubiany w gronie kadrowiczów.

Defensa Central w jednym ze swoich ostatnich materiałów wskazała, że Antoine Griezmann był liderem w gronie reprezentantów Francji, którzy nie chcieli widzieć w kadrze napastnika Realu Madryt. Piłkarz Atletico Madryt według różnych głosów jest tym zawodnikiem, który budzi największy respekt w szatni Tricolore.

Od momentu, gdy błyszczeć w kadrze zaczął Kylian Mbappe, to uwaga opinii publicznej musiała zostać podzielona między piłkarza PSG a Griezmanna. Gdy natomiast do reprezentacji Francji wrócił Karim Benzema, to piłkarz Los Colchoneros został zepchnięty na dalszy plan, co kategorycznie mu nie odpowiadało.

Wcześniej światło dzienne ujrzały wieści, że Hugo Lloris i Griezmann byli zawodnikami najbardziej zadowolonymi z faktu, że Benzema nie zagra na mistrzostwach świata. Wymieniona dwójka nigdy nie pogodziła się z powrotem byłego zawodnika Olympique Lyon do drużyny narodowej.

Benzema ostatnio według wieści francuskich mediów w swoich mediach społecznościowych przestał Eduardo Camavingi, Raphaele’a Varane’a i Marcusa Thurama.

Czytaj więcej: Griezmann i Lloris nigdy nie zaakceptowali powrotu gwiazdy do reprezentacji Francji