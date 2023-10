IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Jude Bellingham

Reprezentacja Anglii pokonała we wtorkowy wieczór Włochy 3:1

Najlepszym zawodnikiem meczu został wybrany Jude Bellingham

Gareth Southgate po spotkaniu nie szczędził pochwał w stronę pomocnika

Gareth Southgate docenił klasę piłkarską Jude’a Bellinghama

We wtorkowy wieczór reprezentacja Anglii zapewniła sobie awans na EURO, pokonując na Włochy 3:1. Najlepszym zawodnik tego spotkania został wybrany Jude Bellingham. Na pomeczowej konferencji prasowej Gareth Southgate z pełnym uznaniem wypowiedział się o zawodniku Realu Madryt.

– Jego mentalność jest niesamowita. Okazanie takiej dojrzałości i pokory w tak młodym wieku jest niesamowite i jesteśmy szczęśliwi, że go mamy. Myślę, że był katalizatorem. Pokazuje to sposób, w jaki się zachowuje i gra na boisku. Miał to, odkąd pierwszy raz przekroczył próg drzwi reprezentacji. Dodatkowo siła w jego grze, która daje nam coś, gdy jesteś w trudnych sytuacjach, a on może z nich udanie wyjść – przyznał Southagte.

Jude Bellingham w letnim okienku transferowym zasilił szeregi Realu Madryt. Angielski pomocnik dotychczas rozegrał w nowych barwach 10 spotkań, w których 10-krotnie wpisał się na listę strzelców, a także zanotował trzy asysty.

