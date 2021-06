Reprezentacja Francji była w trakcie Mistrzostw Europy postrzegana jako jeden z faworytów do końcowego triumfu. Ostatecznie Trójkolorowi nie spełnili pokładanych w nich nadziei, odpadając z turnieju już na etapie 1/8 finału. Tymczasem media we Francji donoszą, że Didier Deschamps nie zamierza ustępować ze stanowiska.

Selekcjoner reprezentacji Francji nie zamierza rezygnować z pracy w roli selekcjonera

Didier Deschamps ma kontrakt ważny do końca mundialu w Katarze

Aktualny opiekun Trójkolorowych ma 5 lipca odbyć spotkanie z prezesem Francuskiej Federacji Piłkarskiej

Didier Deschamps nie chce rezygnować

Reprezentacja Francji przegrała z Helwetami po serii rzutów karnych. Kluczową jedenastkę w szeregach aktualnych mistrzów świata zmarnował Kylian Mbappe. Mimo rozczarowującego występu to aktualny opiekun reprezentacji Francji chce nadal kontynuować swoją pracę.

Deschamps swoje życzenie będzie mógł potwierdzić podczas spotkania z Noelem Le Graetem, prezesem Francuskiej Federacji Piłkarskiej. Były trener Olympique Marsylia prowadzi francuską drużynę narodową od 2012 roku. Jego umowa obowiązuje do końca grudnia 2022 roku.

🇫🇷 Selon nos informations, Didier Deschamps ne souhaite pas quitter son poste de sélectionneur de l'équipe de France. Et Noël Le Graët, président de la FFF, ne le souhaite d'ailleurs pas. Une réunion entre les deux hommes est prévue la semaine prochaine. — RMC Sport (@RMCsport) June 30, 2021

Spotkanie między Deschampsem a sternikiem francuskiej centrali ma się odbyć 5 lipca. Do rozmowy z udziałem obu panów ma dojść w Guingamp w domu prezesa Francuskiej Federacji Piłkarskiej.

Mistrzostwa Europy to już przeszłość dla Trójkolorowych. Tymczasem kolejne zadanie do wypełnienia Didier Deschamp ma w kontekście walki o awans na mundial w Katarze. Reprezentacja Francji aktualnie w tabeli grupy D eliminacji do mistrzostw świata plasuje się na pierwszej pozycji z dorobkiem siedmiu punktów na koncie.

Czytaj więcej: Man Utd porozumiał się z BVB ws. hitu transferowego