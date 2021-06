Manchester United uzgodnił z Borussią Dortmund warunki transferu Jadona Sancho, podaje Sky Sports. Anglik dołączy do ekipy z Old Trafford za 73 miliony funtów (85 milionów euro). Warunki indywidualne ofensywny zawodnik z klubem z Old Trafford uzgodnił już wcześniej.

Jadon Sancho wraca do Manchesteru

Manchester United uzgodnił z Borussią Dortmund warunki transferu Jadona Sancho. Anglik dołączy do ekipy z Old Trafford za 73 milionów funtów (85 milionów euro). Warunki indywidualne ofensywny zawodnik z klubem z Old Trafford uzgodnił już wcześniej.

Manchester United od dłuższego czasu wyrażał zainteresowanie Sancho. Najnowsze doniesienia dotyczące reprezentanta Anglii, który ma na swoim koncie zaledwie siedem minut rozegranych w trakcie trwających Mistrzostw Europy, sugerują, że transfer Anglika do ekipy Ole Gunnara Solskjaera jest przesądzony.

Szczegóły dotyczące planu płatności zostały już zatwierdzone. Ciekawe jest natomiast to, że zawodnika wyceniano wcześniej na 108 milionów funtów.

BREAKING: #MUFC have agreed a deal in principle with Borussia Dortmund for the signing of forward Jadon Sancho. — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 30, 2021

Sancho ma trafić do angielskiej ekipy po zakończeniu Euro 2020. Pod warunkiem, że pomyślnie przejdzie testy medyczne. Aktualny kontrakt Anglika z BVB obowiązuje do końca czerwca 2023 roku. Klub z Signal Iduna Park nie chce jednocześnie ryzykować utraty piłkarza na zasadzie wolnego transferu.

Sancho to w ostatnich latach kluczowa postać Borussii Dortmund. Zawodnik zdobył 50 bramek dla tej ekipy w 137 spotkaniach. Zanim trafił do niemieckiej ekipy, to bronił barw Manchesteru City.

