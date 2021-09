Eliminacje do mistrzostw świata 2022: Francja z wpadką, dublet Ronaldo

Eliminacje do mistrzostw świata 2022 wróciły do gry. W środę rozegranych zostało 13 meczów, które mogą decydować o awansie do mundial. W jednym z ciekawszych meczów reprezentacja Francji tylko zremisowała z Bośnią i Hercegowiną. Z kolei Portugalia pokonała 2:1 Irlandię. Dwa gole w tym starciu strzelił Cristiano Ronaldo.

Eliminacje do mistrzostw świata 2022: Francja rozczarowała, błysnął Ronaldo

Reprezentacja Francji przystępowała do potyczki z Edinem Dzeko i spółka w roli zdecydowanego faworyta. Ostatecznie jednak Trójkolorowi tylko zremisowała z zespołem Iwajło Petewa 1:1. Wpływ na to miał gol Antoine’a Griezmanna.

Reprezentacja Portugalii pokonała natomiast Irlandię 2:1 (0:1). W pierwszej części gry nie popisał się Cristiano Ronaldo, który nie wykorzystał rzutu karnego. Po zmianie stron piłkarz Manchesteru United odpokutował jednak swoje winy, zdobywając dwie bramki. Selecao wygrali tym samym trzecie spotkanie w ramach eliminacji do mistrzostw świata.

Tymczasem tylko remis zaliczyła reprezentacja Holandii. Z drugiej jednak strony Oranje mierzyli się z Erlingiem Haalandem, który kolejny raz ukąsił. Napastnik Borussii Dortmund zdobył bramkę na 1:0 w 20. minucie. Radość Skandynawów nie trwała jednak długo, bo w 37. minucie bramkę zdobył Davy Klaasen. Obie ekipy musiały się jednocześnie zadowolić remisem.

Wyniki środowych meczów w ramach eliminacji do mistrzostw świata:

Kazachstan – Ukraina 2:2 (0:1)

Dania – Szkocja 2:0 (2:0)

Francja – BiH 1:1 (1:1)

Luksemburg – Azerbejdżan 2:1 (2:0)

Łotwa – Gibraltar 3:1 (0:0)

Malta – Cypr 3:0 (1:0)

Mołdawia – Austria 0:2 (0:1)

Norwegia – Holandia 1:1 (1:1)

Portugalia – Irlandia 2:1 (0:1)

Rosja – chorwacja 0:0

Słowenia – Słowacja 1:1 (1:1)

Turcja – Czarnbogóra 2:2 (2:1)

Wyspy Owcze – Izrael 0:4 (0:2)

Czytaj więcej: Francja – BiH: ofensywny potencjał to za mało, wpadka Trójkolorowych