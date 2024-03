IMAGO / Crystal Pix Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane nadal walczy z kontuzją

Anglik nie zagra w meczu z Belgią

Napastnik wraca do Monachium

Dłuższa przerwa Harry’ego Kane’a

Reprezentacja Anglii rywalizuje w meczach towarzyskich, będących częścią przygotowań do mistrzostw Europy, bez Harry’ego Kane’a. Synowie Albionu przegrali z Brazylią 0:1, a teraz zagrają z Belgami.

Okazuje się, że także w tym meczu nie wystąpi Harry Kane, który narzeka na ból kostki. – On wraca już do Niemiec. Z powodu kontuzji nie było szans, by był zdolny do gry z Belgią – poinformował dziennikarzy Sky Sports selekcjoner Gareth Southgate.

Spekuluje się, że Kane może stracić także szlagierowy mecz niemieckiej Bundesligi. Już za pięć dni Bayern zagra z Borussią Dortmund.

Anglicy zagrają z Belgami we wtorek o 20:45 czasu polskiego. Do meczu dojdzie na Wembley w Londynie.