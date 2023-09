fot. Imago / nogueirafoto Na zdjęciu: Casemiro

Reprezentacją Brazylii czekają w 2024 roku zmiany

Casemiro w trakcie konferencji prasowej przed spotkaniem z Boliwią nieco się zagrzał

Pomocnik Manchesteru United wsparł aktualnego selekcjonera Canarinhos

Casemiro wsparł Fernando Diniza

Carlo Ancelotti będzie odpowiadał w przyszłym roku za przebudowę reprezentacji Brazylii. Na temat Włocha kilka zdań wyraził pomocnik Manchesteru United.

– Ancelotti to świetny trener i zwycięzca, ale ma kontrakt z Realem Madryt i mówienie o Ancelottim w kontekście drużyny narodowej jest brakiem szacunku. Wiemy, że Ancelotti to świetny trener, ale mamy świetnego trenera Diniza i szanujemy go, jakby był naszym trenerem na mundialu – powiedział Casemiro cytowany przez Markę na konferencji prasowej przed towarzyskim meczem z Boliwią.

Diniz łączy stanowisko głównego trenera reprezentacji Brazylii z podobnym stanowiskiem we Fluminense. Ancelotti poprowadzi reprezentację Brazylii po wygaśnięciu kontraktu z Realem Madryt. Włoski specjalista zabierze reprezentację Brazylii na Copa America 2024, jego kontrakt będzie ważny do końca mistrzostw świata w 2026 roku.

