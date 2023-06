Pressfocus Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti poprowadzi reprezentację Brazylii

Włoch poinformuje Real Madryt o braku chęci kontynuowania współpracy

Brazylia na nowego selekcjonera poczeka jednak rok

Last dance Ancelottiego w Realu. Brazylia triumfuje

Carlo Ancelotti i Real Madryt mają inną wizję drużyny na sezon 2023/2024. Media spekulowały o możliwym rozstaniu już tego lato, co finalnie nie nastąpi. Włoch jest jednak zdecydowany na odejście z aktualnego zespołu.

Doświadczony szkoleniowiec ma kontrakt z Realem do 30 czerwca 2024 roku. Włoch na początku przyszłego roku ma poinformować Królewskich, że nie zamierza przedłużać współpracy.

W 2024 roku ma nastąpić oficjalne ogłoszenie Carlo Ancelottiego jako selekcjonera reprezentacji Brazylii. Do tego czasu Włoch wskaże trenera, który poprowadzi Canarinhos (wraz z aktualnym tymczasowym selekcjonerem) do czasu jego przybycia do Brazylii, w połowie 2024 roku. To efekt spotkań Włocha z prezesem brazylijskiej federacji, które miały miejsce w ostatnim tygodniu.

