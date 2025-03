ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti: Skupiam się wyłącznie na Realu Madryt

W najbliższą sobotę (29 marca) o godzinie 21:00 odbędzie spotkanie między Realem Madryt a Leganes w ramach 29. kolejki La Ligi. Carlo Ancelotti wziął udział w konferencji prasowej przed nadchodzącym meczem swojego zespołu. W ostatnich dniach trener drużyny Królewskich był ponownie łączony z przejęciem reprezentacji Brazylii, stąd nie zabrakło pytania w tej sprawie. Odpowiedź włoskiego szkoleniowca była jasna i klarowna.

– Doceniam reprezentację Brazylii, ale w ostatnim czasie nie było żadnego kontaktu między tamtejszą federacją a mną. Skupiam się wyłącznie na Realu Madryt. Mam ważny kontrakt z klubem i chcę zdobywać z nim kolejne tytuły. Przed nami bardzo ważne tygodnie – powiedział Carlo Ancelotti na konferencji prasowej, cytowany przez Fabrizio Romano. Warto zaznaczyć, że ten temat może wrócić na tapet zaraz po zakończeniu obecnego sezonu.

“Real powinien mieć 80 punktów przewagi nad całą konkurencją” [WIDEO]

Gdyby doświadczony szkoleniowiec zdecydował się podjąć nowego wyzwania, chociażby jako selekcjoner Brazylijczyków, to jego miejsce na ławce trenerskiej Realu Madryt najprawdopodobniej zająłby Xabi Alonso. Carlo Ancelotti z powodzeniem pracuje na Santiago Bernabeu od lipca 2021 roku. Przypomnijmy, że to drugi pobyt Włocha w stolicy Hiszpanii, ponieważ po raz pierwszy przebywał on w stołecznym klubie w latach 2013-2015.