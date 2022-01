Brzęczek blisko nowej pracy. Ma poprowadzić reprezentację

Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Jerzy Brzęczek

Wcześniejsze plotki okazały się prawdziwe. Według portalu WP Sportowe Fatky, Jerzy Brzęczek jest bardzo blisko powrotu na ławkę. Najnowsze wieści łączą 50-latka z objęciem sterów w reprezentacji Kosowa.

Jerzy Brzęczek coraz bliżej powrotu do pracy

Były selekcjoner Polski może przejąć kolejną reprezentację

Szkoleniowiec jest poważnym kandydatem na selekcjonera Kosowa

Brzęczek wraca do gry

Od roku Jerzy Brzęczek odpoczywa od trenerskich obowiązków. Nie myśli jednak o powrocie do polskiej kadry, a jeszcze kilka tygodni temu był realnym kandydatem do pracy w Jagiellonii. Finalnie do Białystoku trafił Piotr Nowak, z kolei Brzęczek jest głodny innego wyzwania.

Jak przekazał portal WP Sportowe Fakty, 50-latek ma spore szansę na objęcie sterów w kadrze Kosowa. Co więcej, szkoleniowiec miał już spotkanie z tamtejszą federacją, które podobno zakończyło się całkiem pozytywnie. Teraz Jerzy Brzęczek czeka jedynie na telefon z konkretną ofertą.

𝐉𝐞𝐫𝐳𝐲 𝐁𝐫𝐳𝐞̨𝐜𝐳𝐞𝐤 blisko powrotu na ławkę! Może poprowadzić reprezentację 𝐊𝐨𝐬𝐨𝐰𝐚 🇽🇰❗ Szczegóły 👉 https://t.co/Szm2dUdktL pic.twitter.com/6ok5ZdORWJ — TVP SPORT (@sport_tvppl) January 11, 2022

Saga z polskimi trenerami w Kosowie rozpoczęła się już wcześniej. Gdy Paulo Sousa zrezygnował z kontraktu, Adam Nawałka automatycznie został okrzyknięty następcą Portugalczyka.

Niespodziewanie media z Bałkanów pomyliły naszych selekcjonerów, uznając, że to właśnie Nawałka był ostatnim opiekunem reprezentacji. Chodziło oczywiście o Brzęczka, stąd nastąpiła wielka pomyłka, co już wcześniej zdementował sam zainteresowany.

Kosowo dopiero od kilku lat regularnie uczestniczy w piłkarskich zawodach na Starym Kontynencie. Od 2016 r. drużyna narodowa nie awansowała jednak na żaden wielki turniej, a jedynym dotychczasowym osiągnięciem jest triumf w grupie Ligi Narodów. Ostatnie eliminacje do mundialu pozostawiły wiele do życzenia, dlatego działacze szukają teraz osoby z doświadczeniem na podobnym stanowisku.

