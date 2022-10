Źródło: The Athletic

PressFocus Na zdjęciu: Bośnia i Hercegowina

Bośnia i Hercegowina przełożyła swój towarzyski mecz z Rosją. Krajowy Związek Piłki Nożnej (NFSBIH) ogłosił w poniedziałek, że mecz nie odbędzie się już zgodnie z pierwotnym planem.

Bośnia i Hercegowina przełożyła mecz towarzyski z Rosją

Spotkanie miało odbyć się dzień przed rozpoczęciem mundialu

Pomysł rozegrania takiego meczu był krytykowany przez opinię publiczną i zawodników

Bośniacy rezygnują z meczu z Rosją

Mecz miał się odbyć w Sankt Petersburgu 19 listopada, czyli dzień przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata w Katarze. Jednak w poniedziałkowym oświadczeniu NFSBIH poinformowano, że mecz został przełożony, a zamiast tego odbędzie się “w przyszłości”, jednak ewentualny termin nie jest znany.

– Mecz towarzyski reprezentacji Bośni i Hercegowiny z reprezentacją Rosji, który miał się odbyć 19 listopada w Sankt Petersburgu nie zostanie rozegrany w tym czasie. Na dzisiejszym posiedzeniu zarządu Związku Piłki Nożnej Bośni i Hercegowiny mecz zaplanowany na 19 listopada został przełożony – napisano.

Ten towarzyski mecz byłby pierwszym meczem Rosji przeciwko innej federacji europejskiej, odkąd została wykluczona ze wszystkich rozgrywek FIFA i UEFA po inwazji na Ukrainę w lutym tego roku.

Pierwotna decyzja Bośni i Hercegowiny była mocno krytykowana przez opinię publiczną. Również Miralem Pjanić i Edin Dżeko, najbardziej rozpoznawalni reprezentanci tego kraju, wyrazili swoją dezaprobatę. Napastnik Interu przyznał nawet, że on w takim meczu nie zagra, ponieważ jest zwolennikiem pokoju.

Reprezentacja Rosji powróciła do gry po raz pierwszy od listopada zeszłego roku, kiedy we wrześniu zmierzyła się z Kirgistanem wygrywając to starcie 2:1. Bośnia i Hercegowina nie zakwalifikowała się na tegoroczne mistrzostwa świata, dlatego tuż przed ich rozpoczęciem chciała rozegrać mecz towarzyski.

