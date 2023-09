Bellingham się nie zatrzymuje. “Cały czas mogę być lepszy”

Jude Bellingham nie przestaje zachwycać. W towarzyskim meczu z reprezentacją Szkocji po raz kolejny trafił do siatki. Pomocnik zdradził, co jest powodem jego świetnej boiskowej dyspozycji.

fot. Imago/Richard Callis Na zdjęciu: Jude Bellingham

Jude Bellingham trafił do siatki w ostatnim meczu ze Szkocją

Anglik jest w bardzo dobrej dyspozycji strzeleckiej

Zdradził, dlaczego tak dobrze radzi sobie w ostatnich tygodniach

“Pozwalają mi poruszać się po całym boisku”

Jude Bellingham jest w ostatnim czasie w fantastycznej dyspozycji. Niedługo po dołączeniu do Realu Madryt stał się gwiazdą całej drużyny, strzelając kolejne gola i przesądzając o zwycięstwach.

Bardzo dobrze poradził sobie także w trakcie wrześniowego zgrupowania reprezentacji. W ostatnim towarzyskim meczu ze Szkocją ponownie trafił do siatki. Anglik zdradził, dlaczego strzelanie goli przychodzi mu teraz z taką łatwością.

– Myślę, że tu chodzi o swobodę na boisku. Jeśli spojrzymy na moje dotychczasowe występy w Realu Madryt, to są one całkiem dobre, ponieważ dostaję swobodę od moich niesamowitych kolegów z drużyny, sztabu szkoleniowego i trenera. Pozwalają mi poruszać się po całym boisku, pomagać w budowaniu, być w polu karnym, wykańczać sytuacje, ale też je kreować. Cały czas mogę to jednak robić o wiele lepiej i właśnie to próbuje udowodnić.

– To zależy od systemu, w jakim gramy. To trudne, ponieważ mamy tu tak wielu świetnych zawodników, którzy mogą grać i z których możemy wyciągnąć wszystko, co najlepsze, więc to nie powinno być budowane wokół tego, co robię ja. Zespół zawsze musi być na pierwszym miejscu, a ja staram się dawać z siebie wszystko, by wpasować się i robić to, czego wymaga ode mnie trener – mówi Bellingham.

