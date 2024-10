Anglia ma nowego trenera! Wielkie nazwisko obejmie kadrę

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Finlandia - Anglia

W lipcu zakończył się jeden z najważniejszych etapów w historii reprezentacji Anglii. Gareth Southgate po blisko siedmiu latach opuścił stanowisko selekcjonera kadry. Za jego kadencji Synowie Albionu sięgnęli po srebrny medal Mistrzostw Europy 2020, a ponadto zajęli 4. miejsce na Mistrzostwach Świata 2018 i zdobyli brąz Ligi Narodów 18/19.

Tymczasowym trenerem został Lee Carsley, ale szybko okazało się, że nie obejmie on kadry na stałe. Marzeniem Football Association było zatrudnienie Pepa Guardioli, jednak Hiszpan jest związany kontraktem z Manchesterem City i ma zamiar go przedłużyć. Ten scenariusz sprawił, że faworytem stał się Thomas Tuchel.

Niemiec miał rozmawiać z Manchesterem United, ale ostatecznie zaakceptował propozycję ze strony FA i obejmie stery w kadrze Synów Albionu. Dla 51-latka będzie to pierwsza przygoda z futbolem reprezentacyjnym. Do tej pory prowadził on tylko drużyny klubowe, w tym Mainz, PSG, Chelsea i Bayern, który opuścił po sezonie 2023/24. Z kolei Anglia po raz pierwszy od 2012 roku i współpracy z Fabio Capello zatrudni zagranicznego trenera.

